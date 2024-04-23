Şampiyon melekler için adalet yürüyüşü

Lefkoşa'da Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman'da geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan asrın deprem felakatinde yıkılan İsias Otel'de yaşamını yitiren 35 KKTC'li öğrenci için "Adalete ışık tut" yürüyüşü düzenledi. 72 kişiye mezar olan otelle ilgili davanın ikinci duruşması 26 Nisan'da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesi aileler KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da kayıpları için bir kez daha bir araya geldi. Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 kişiyi kaybeden aileler, adalet arayışını yineledi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, depremde kaybettikleri yakınlarının ölümünde "olası kast" olduğunu belirterek "Adalete ışık tut" yürüyüşü yaptı. Gazimağusa'dan yola çıkan aileler ellerinde meşaleler eşliğinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yürüdü. "İsias ortak davamızdır", "Şampiyonlar ölmez" dövizleri taşıyan aileler, "Meleklere adalet sözümüz var" sloganları attı.