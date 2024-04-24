Hak-Hukuk-Adalet söylemleri yerle bir oldu! CHP’li vekilin ilk işi ağabeyini makam sahibi yapmak oldu

Her fırsatta hak, hukuk ve adaletten bahseden CHP, yerel seçimleri kazandığı illerde eş dost ve akrabaya kıyak yaparken, emekçi işleri ise işten çıkarması tepkilere neden oluyor. Birçok ilde işçiler kapı önüne konulurken, yerlerine CHP'li isimlerin yakınları işe alınıyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Balıkesir'de yaşandı. Bir dönem Balıkesir CHP İl Başkanlığı yapan ve Genel seçimlerde Balıkesir'den Milletvekili Seçilen Serkan Sarı, eş, dost ve akrabalarını makam-mevkii sahibi yapmaya başladı. İl Başkanlığı döneminde Balıkesir Büyükşehir Belediyesini personel sayısı üzerinden eleştiren ve liyakat vurgusu yapan Sarı'nın ilk icraatı, kazanılan seçimlerin ardından ağabeyi Gökhan Sarı'yı Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin, medya, anket ve organizasyon işlerini yürüten NE10 şirketine yönetici olarak aldırmak oldu. Kendisine makam odası hazırlatılan Gökhan Sarı'nın henüz görev tanımının yapılmadığı ancak göreve başladığı öğrenildi.

"HAK-HUKUK-ADALET" DİYORDU

Seçimlerden önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ağır sözlerle eleştiren ve Balıkesir'e "hak-hukuk-adalet getireceğiz" diyen Milletvekili Sarı, seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda, "Belediye başkanlığı makamı güvene dayalı bir makamdır. Onur ve gururla yapılması gereken bir makamı temsil etmektedir. Belediye başkanı olmak demek adil, şeffaf, haktan, hukuktan, adaletten yana olmak demektir fakat maalesef biz bunları Balıkesir'de göremiyoruz" demişti. Belediyenin giderlerine işaret eden ve personel sayısının çokluğundan yakınarak eleştirilerde bulunan Serkan Sarı'nın ilk işi, ağabeyi Gökhan Sarı'yı Belediyeye işe sokmak oldu. 2020 yılında Jandarma Sahil Güvenlik akademisinden emeklilik dilekçesi vererek ayrılan Gökhan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin medya, baskı, anket ve organizasyon işlerinin başına getirildi.

CHP'de torpil furyası! Eş-dost atamaları tam gaz