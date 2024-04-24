Kazayı sakladılar

İstanbul'da çökertilen toplu ulaşım sistemi, her gün yeni bir skandalla gündeme geliyor. Bunun son örneği ise önceki gün M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşandı. Hatta önceki gün sabah 06.00 itibariyle başlayan aksaklık 2 gündür giderilemedi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Metro İstanbul'un ilk olarak "teknik arıza" olarak açıkladığı, gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği aksaklığın, aslında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin çarpışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.Çalışmalar sebebiyle Üsküdar- Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştirildi. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında büyük yoğunluk oluşurken vatandaşlar sabah ayrı akşam ayrı çile çekti. Güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Arıza öncesi Üsküdar'dan Samandıra yönüne 4 dakika aralıklarla hareket eden metro seferleri yaklaşık 15 dakika aralıklarla yapıldı.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "Üsküdar-Samandıra metro hattında meydana gelen arıza, hala giderilmedi. İstanbullular soruyor; giderilmesi için daha kaç kişinin mağdur olması gerekiyor? Neden bu şehrin sorunları gündeminize giremiyor?" dedi.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır."CHP'li İBB yönetimine tepki gösteren vatandaşlar durumu rezalet olarak nitelendirdi. Dilek Mete adlı yolcu, tepkisini "Her geldiğimizde bir hasar, bir bozukluk. Sözde Büyükşehir çalışıyor" sözleriyle dile getirdi.