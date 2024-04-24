Özel’le görüşme haftaya

TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyon sürpriz bir mini zirveye ev sahipliği yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resepsiyonda bulunan genel başkan ve grup temsilcilerini çaya davet etti. Mermerli Salon'daki görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmadığı için MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de görüşmeye katılmasını istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu resepsiyonun yapıldığı Tören Salonu'ndaki Özel'e daveti iletti. Özgür Özel de bunun üzerine mini zirveye katıldı.Erdoğan yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından Meclis'ten ayrılırken, "Özgür Özel ile haftaya detaylı bir görüşme yapacaklarını" söyledi. Özel de "Birbirimizi dinleyeceğiz, anlayacağız ve buna uygun olarak seçmenin bize verdiği görevleri yapacağız" dedi. Özel, anayasa değişikliği ile ilgili tavrının sorulması üzerine ise "Ben Sayın Erdoğan'ı dinlemeden bir şey diyemem, müzakerelere kapıyı kapamam" karşılığını verdi.Liderlerin katıldığı sohbetin konusu ise Özel'in göz ameliyatı oldu. Erdoğan, ameliyat için "geçmiş olsun" deyip, detayları sordu. Özel de gözlerinin birinin 3,5 hipermetrop, 6,5 miyop olduğunu belirterek merceklerin yerleştirildiğini, şu an iyi olduğunu, 4 hafta süreyle kortizon tedavisi göreceğini anlattı.Mini zirvenin en önemli gündem maddesi ise Erdoğan-Özel görüşmesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a programını sorup "Programımın uygun olması halinde önümüzde hafta görüşebiliriz" dedi. Görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması konusunda mutabık kalınırken yer, gün ve saat ise daha sonra netleştirilecek.