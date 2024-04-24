Haberler Gündem Haberleri Sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdılar! 11 ilde “Sibergöz-34” operasyonu
Giriş Tarihi: 24.4.2024 09:10

Sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdılar! 11 ilde “Sibergöz-34” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarını işleyenlere yönelik 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 47 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin, Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan “Konteyner, Elektrikli Araba vb.” ilanı verdikleri ve vatandaşlardan “Ürün Bedeli” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdılar! 11 ilde “Sibergöz-34” operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa'da 11 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyenlere yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE İLAN VEREREK DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin; Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan "Konteyner, Elektrikli Araba vb." ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan "Ürün Bedeli" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz amansızca devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdılar! 11 ilde “Sibergöz-34” operasyonu
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