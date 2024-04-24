Sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdılar! 11 ilde “Sibergöz-34” operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa'da 11 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyenlere yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE İLAN VEREREK DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin; Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan "Konteyner, Elektrikli Araba vb." ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan "Ürün Bedeli" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz amansızca devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.