SON DAKİKA: İYİ Parti’den istifa edecek vekili açıklıyoruz! Ahmet Eşref Fakıbaba’yı son anda istifadan döndüren isim kim?

İYİ Parti bu hafta sonu olağanüstü seçimli kurultayını gerçekleştirecek. 27 Nisan'da gerçekleşecek kurultayda Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın yarışacak. Kurultay öncesi İYİ Parti'den dikkat çeken kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Sabah.com.tr'nin üst düzey İYİ Partili yöneticilerden edindiği bilgiye göre; Ahmet Eşref Fakıbaba, Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması sonrası istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçme kararından vazgeçti. Ancak bir vekil daha istifa ederek CHP'ye katılacak. İşte o isim ve İYİ Parti'deki son gelişmeler...
BU HAFTA SONU YENİ GENEL BAŞKAN BELLİ OLACAK
İYİ Parti, 31 Mart seçimlerinde istediği sonucu elde edemedi. Hüsrana uğrayan partide Genel Başkan Meral Akşener olağanüstü kongre kararı aldı. Akşener, bu hafta sonu yapılacak kongrede aday olmayacağını da duyurdu.
MUSAVAT DERVİŞOĞLU FAVORİ
Genel Başkanlık yarışında partinin ağır toplarından olan Musavat Dervişoğlu'nun favori olduğu belirtiliyor. İYİ Partili üst düzey bir yönetici, 1300 delegenin yoğun katılım göstermesini beklediklerini ifade etti. Dervişoğlu'nun 650 delege civarında bir oy beklediği de sabah.com.tr ile paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.
AHMET EŞREF FAKIBABA'YI SON ANDA İKNA ETTİ
İYİ Parti'de istifa furyasının süreceğine dair birçok haber kamuoyuna yansıdı. Bu iddiaları da sorduğumuz İYİ Partili üst düzey yönetici, dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, Meral Akşener'in vedasının ardından partiden ayrılmak istediğini söyleyen İYİ Partili isim, Fakıbaba'nın Musavat Dervişoğlu'nun konuşması ile ikna olduğunu belirtti, "Vazgeçmeseydi Yeniden Refah Partisi'ne katılacaktı." dedi.
KORAY AYDIN, İMAMOĞLU'NUN DESTEĞİ İLE ADAY
İYİ Parti'deki güçlü adaylardan biri olan Koray Aydın ile ilgili de dikkat çeken iddialar var. Koray Aydın'ın, Musavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın'dan farklı olarak CHP ile yeniden ittifaka sıcak baktığı, Ekrem İmamoğlu ile dirsek temasında olduğu belirtiliyor. Aydın'ın, İmamoğlu'nun desteğini aldığı da İYİ Partili yöneticiler tarafından dile getiriliyor.
İBRAHİM ÖZKAN, KORAY AYDIN'IN WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKTI
İYİ Parti'nin seçime 'hür ve müstakil' girme kararının ardından partiden istifa eden İbrahim Özkan ile ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Özkan'ın, Koray Aydın'a destek vermek için kurulan İYİ Parti Üst Kurul Delegeleri grubunda yer aldığı ortaya çıktı. Ciddi Gazete'deki iddiaya göre, İmamoğlu durumdan rahatsız oldu ve süreçle ilişkisinin ortaya çıkmaması için İbrahim Özkan'a gruptan çıkma talimatı verdi. Özkan, daha sonra gruptan ayrıldı.
İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDECEK VEKİLİ AÇIKLIYORUZ
İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. Yanıkömeroğlu'nun rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Yanıkömeroğlu, 'Hür ve müstakil' seçime girme kararı nedeniyle İYİ Parti'den istifa etmişti. Kamuoyunda İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılacak bazı milletvekillerinin olduğu konuşuluyor. Bu iddiaları da sorduğumuz İYİ Parti'nin A Takımı'ndaki bir yönetici, "İstifa etmesini beklediğimiz bir kişi var. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir. Onun da istifası bizi etkilemez." dedi.
İYİ Partili yönetici, toplu bir istifanın sözkonusu olmadığını, bu tarz haberlerin CHP tarafından manipülasyon amacıyla yapıldığını söyledi. Bu sürecin de CHP'li Gökhan Zeybek tarafından organize edildiği iddia edildi.