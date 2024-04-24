SON DAKİKA: İYİ Parti’den istifa edecek vekili açıklıyoruz! Ahmet Eşref Fakıbaba’yı son anda istifadan döndüren isim kim?

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDECEK VEKİLİ AÇIKLIYORUZ

İYİ Parti'den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. Yanıkömeroğlu'nun rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Yanıkömeroğlu, 'Hür ve müstakil' seçime girme kararı nedeniyle İYİ Parti'den istifa etmişti. Kamuoyunda İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılacak bazı milletvekillerinin olduğu konuşuluyor. Bu iddiaları da sorduğumuz İYİ Parti'nin A Takımı'ndaki bir yönetici, "İstifa etmesini beklediğimiz bir kişi var. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir. Onun da istifası bizi etkilemez." dedi.

İYİ Partili yönetici, toplu bir istifanın sözkonusu olmadığını, bu tarz haberlerin CHP tarafından manipülasyon amacıyla yapıldığını söyledi. Bu sürecin de CHP'li Gökhan Zeybek tarafından organize edildiği iddia edildi.