Soykırımı durdurun, vatanımızı özledik

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kurtarılarak Türkiye'ye getirilen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Turkuvaz Medya'nın konuğu oldu. Bayram vesilesiyle bir nebze olsun acılarını unutan çocuklar, ülkelerinde yaşadıkları acı dolu günleri ve dileklerini SABAH'a anlattı.Gazze'den 5 ay önce geldim. Halam şehit oldu. Çok zor zamanlar yaşadık. Savaş başında 2 hafta hiç evden çıkamadım. İsrail'in gönderdiği sözde güvenli bölgede de 3 hafta kaldım ama orayı da bombaladılar. Okuldayken bahçeye bomba attılar. Yanıbaşımda arkadaşlarım öldü. 2-3 gün yiyecek ekmek dahi bulamadık. Gazze'yi yeniden inşa etmek için mühendis olmak istiyorum.Türkiye bize kucak açtı. Buraya sığındık. Okuyup doktor olmak istiyorum.Babam Gazzeli, annem Türk. Türkiye'yi çok seviyorum. Bizi buraya getirdiğiniz için sonsuz teşekkürler. 5 aydır Türkiye'deyim. Diş doktoru olmak istiyorum. Ateşkes olsun. Vatanımı özledim.Bütün kuzenlerim İsrail tarafından katledildi. Artık bu soykırım durmalı.