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Giriş Tarihi: 25.4.2024 16:30 Son Güncelleme: 25.4.2024 16:57

7 ülkenin büyükelçisi Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal, Laos Büyükelçilerini kabul etti.

İHA
7 ülkenin büyükelçisi Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany'i Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin, Erdoğan'a güven mektuplarını takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Erdoğan, daha sonra Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany'i kabul etti.

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7 ülkenin büyükelçisi Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
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