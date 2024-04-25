Artık kısıtlamaları gündemimizden çıkaralım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Külliye'de resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arasında yapılan görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımıyla ilgili talebin Almanya tarafından engellenmesine vurgu yaptı. İşte sözleri:NATO müttefikimiz Almanya'yla ilişkileri geliştireceğiz. Ticaretimizi 60 milyar dolara ulaştıracağız. Turizm alanındaki işbirliğimiz de her geçen gün gelişmekte. 50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayiinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkaralım istiyoruz. Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz.Her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Avrupa ile birlikte Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişelerimiz giderek artıyor. PKK-FETÖ başta olmak üzere huzur kaçıran terör örgütleriyle mücadeleye de değindik. Terörle mücadelede Almanya'dan daha fazla destek beklediğimizi ifade ettim.Gazze'deki zulümlerin son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Katliamı gündemden düşürme çabalarına prim verilmemeli. Barışa yönelik tehdidin arttığının herkes bilincinde. Geçtiğimiz hafta tırmanan gerilim en çarpıcı örnek. Izdırap nesillerce unutulmayacak. İlk günden kararlı cesur duruş sergiledik. Bundan sonra da çabalarımızı sürdüreceğiz.Türkiye-AB ilişkileri de gündemimizde yer aldı. Vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımları ele aldık.Dünyadaki hiçbir ülkeyleAlmanya'nın bu kadar yoğun, dostane, aileviilişkileri yoktur. Dün deprem bölgesini ziyaretettim. Orada yeniden inşa çalışmalarınınne kadar takdire şayan olduğunu ifade ettim.Almanya olarak depremzedeleri unutmayacağız,desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'definans politikalarındaki reformlar Avrupa'datakdirle karşılanıyor. Bana refakat eden MaliyeBakanı da bilgi verdi. Ekonomik ilişkilerimizidaha geliştirmek zorundayız. Türkiye'nin gayretlibir sivil toplumu var. Ülkelerin iyiliğini isteyen,çabalayan insanlar var. Türkiye'ye dinamik,demokratik Avrupa'ya yönelen gelişimdiliyorum. Türkiye ile Almanya aslında sadeceortak değil. Biz özellikle iki ülke olarak birbirimiziçin vazgeçilmeziz. Birbirimize ihtiyacımızvar NATO'da, G20'de. Ortak çıkarlarımızı önplana çıkarmalı, ortak çözümler bulmalıyız.Gazze'dekiinsani durumu düzeltmeli, savaşın bölgeye yayılmasını engellemeliyiz. Bu konuda Türkiye'nin önemli bir görevi var. Rehinelerin serbest bırakılması için bölgedeki ilişkilerimizi kullanmamız gerekir. Filistin için siyasi perspektif olmadan İsrail'de güvenliğin sağlanamayacağı konusunda hemfikiriz. İki devletli çözüm için adım atmalıyız.Solingen'dekisaldırı beni çok üzdü. Alman güvenliği ve yargısı bu ırkçı saldırıların faillerine hak ettiği cezayı verecek.(ALMAN GAZETECİNİN İSRAİL'LE TİCARİ İLİŞKİ SORUSUNA CEVABEN)İsrail'le yoğun ticari ilişkileri ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Ticaret bakanımız bunu açıkladı. Gazze'de 45 bin kişi öldü. Bunu bir kenara koyamayız. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Gazze yerle yeksan. Tüm Batı, İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail saldırılarının karşısında Gazze'nin böyle bir imkânı yok.CumhurbaşkanıErdoğan ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'in basın toplantısı sonrası resmi akşam yemeğine geçildi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan 60 kilogramlık döner getiren Alman Cumhurbaşkanı ve heyetine Beştepe'de Ankara döneri servis edildi. Alman heyet, Ankara dönerini çok beğendiklerini ifade etti.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye programı kapsamında dün sabah Anıtkabir'i ziyaret etti. Steinmeier Anıtkabir özel defterine "Atatürk'e derin saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdur. Milyonlarca Türk kökenli insan bugün ülkemi zenginleştiriyor ve şekillendiriyor. Bağlarımızın bu hazinesi, ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için temel taştır" yazdı. Steinmeier daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi'ni ziyaret etti. AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar konuk Cumhurbaşkanı'na fakülteyi ve mimar Bruno Taut'un çalışmalarının yer aldığı Farabi Salonu Fuayesi'ndeki sergiyi gezdirdi. Steinmeier, Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle Almanya'dan Türkiye'ye gelen Alman bilim adamları üzerine öğretim üyeleriyle sohbet etti. Prof. Dr. Ünüvar, "Bruno Taut, 1936'da Ankara'ya geldi ve içinde bulunduğumuz Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin çizimini yaptı. 1941 yılında bina bitti. Taut, maalesef binanın bitişini göremedi. Yahudi asıllı Taut'un hatırasını yaşatmak için 2022'de onun adına bir anıt yaptık. Bugün maalesef özellikle Gazze'deki vahşete sesini çıkartan bilim insanlarının alanlarının daraldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan, bu vahşete ses çıkardığı için alanı daralan bilim insanlarına Türkiye'nin kapılarının açık olduğunu söylemişti. Ankara Üniversitesi olarak bizim de 90 yıl önceki gibi kapımızın ve gönlümüzün o bilim insanlarına açık olduğunu söylemek isterim" dedi. ANKARAAlmanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önünde, Filistin destekçisi bir grup tarafından Almanya'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi. Grup adına açıklamalarda bulunan Nevzat Öylek, "Almanya, İsrail'i destekleyerek bu suça ortak olmaktadır" dedi.