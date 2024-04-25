Artık kısıtlamaları gündemimizden çıkaralım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Külliye'de resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arasında yapılan görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımıyla ilgili talebin Almanya tarafından engellenmesine vurgu yaptı. İşte sözleri:
60 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ:
NATO müttefikimiz Almanya'yla ilişkileri geliştireceğiz. Ticaretimizi 60 milyar dolara ulaştıracağız. Turizm alanındaki işbirliğimiz de her geçen gün gelişmekte. 50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayiinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkaralım istiyoruz. Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz.
TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK BEKLİYORUZ
Her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Avrupa ile birlikte Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişelerimiz giderek artıyor. PKK-FETÖ başta olmak üzere huzur kaçıran terör örgütleriyle mücadeleye de değindik. Terörle mücadelede Almanya'dan daha fazla destek beklediğimizi ifade ettim.
GAZZE'DE ZULMÜN SON BULMASI ÇAĞRISI YAPIYORUZ
Gazze'deki zulümlerin son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Katliamı gündemden düşürme çabalarına prim verilmemeli. Barışa yönelik tehdidin arttığının herkes bilincinde. Geçtiğimiz hafta tırmanan gerilim en çarpıcı örnek. Izdırap nesillerce unutulmayacak. İlk günden kararlı cesur duruş sergiledik. Bundan sonra da çabalarımızı sürdüreceğiz.
VİZE SERBESTİSİNİ ELE ALDIK
Türkiye-AB ilişkileri de gündemimizde yer aldı. Vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımları ele aldık.
STEINMEIER: TÜRKİYE VE ALMANYA BİRBİRLERİ İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR
Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier:
Dünyadaki hiçbir ülkeyle
Almanya'nın bu kadar yoğun, dostane, ailevi
ilişkileri yoktur. Dün deprem bölgesini ziyaret
ettim. Orada yeniden inşa çalışmalarının
ne kadar takdire şayan olduğunu ifade ettim.
Almanya olarak depremzedeleri unutmayacağız,
desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'de
finans politikalarındaki reformlar Avrupa'da
takdirle karşılanıyor. Bana refakat eden Maliye
Bakanı da bilgi verdi. Ekonomik ilişkilerimizi
daha geliştirmek zorundayız. Türkiye'nin gayretli
bir sivil toplumu var. Ülkelerin iyiliğini isteyen,
çabalayan insanlar var. Türkiye'ye dinamik,
demokratik Avrupa'ya yönelen gelişim
diliyorum. Türkiye ile Almanya aslında sadece
ortak değil. Biz özellikle iki ülke olarak birbirimiz
için vazgeçilmeziz. Birbirimize ihtiyacımız
var NATO'da, G20'de. Ortak çıkarlarımızı ön
plana çıkarmalı, ortak çözümler bulmalıyız.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ADIM ATMALIYIZ
Gazze'deki
insani durumu düzeltmeli, savaşın bölgeye yayılmasını engellemeliyiz. Bu konuda Türkiye'nin önemli bir görevi var. Rehinelerin serbest bırakılması için bölgedeki ilişkilerimizi kullanmamız gerekir. Filistin için siyasi perspektif olmadan İsrail'de güvenliğin sağlanamayacağı konusunda hemfikiriz. İki devletli çözüm için adım atmalıyız.
ALMAN YARGISI IRKÇI SALDIRILARIN CEZASINI VERECEK
Solingen'deki
saldırı beni çok üzdü. Alman güvenliği ve yargısı bu ırkçı saldırıların faillerine hak ettiği cezayı verecek.
O İŞ BİTTİ!
(ALMAN GAZETECİNİN İSRAİL'LE TİCARİ İLİŞKİ SORUSUNA CEVABEN)
İsrail'le yoğun ticari ilişkileri ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Ticaret bakanımız bunu açıkladı. Gazze'de 45 bin kişi öldü. Bunu bir kenara koyamayız. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Gazze yerle yeksan. Tüm Batı, İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail saldırılarının karşısında Gazze'nin böyle bir imkânı yok.
STEINMEIER'E 'ANKARA DÖNERİ'
Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'in basın toplantısı sonrası resmi akşam yemeğine geçildi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan 60 kilogramlık döner getiren Alman Cumhurbaşkanı ve heyetine Beştepe'de Ankara döneri servis edildi. Alman heyet, Ankara dönerini çok beğendiklerini ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN DA BUGÜN GAZZE İÇİN BİLİM KAPIYI AÇTI
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye programı kapsamında dün sabah Anıtkabir'i ziyaret etti. Steinmeier Anıtkabir özel defterine "Atatürk'e derin saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdur. Milyonlarca Türk kökenli insan bugün ülkemi zenginleştiriyor ve şekillendiriyor. Bağlarımızın bu hazinesi, ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için temel taştır" yazdı. Steinmeier daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi'ni ziyaret etti. AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar konuk Cumhurbaşkanı'na fakülteyi ve mimar Bruno Taut'un çalışmalarının yer aldığı Farabi Salonu Fuayesi'ndeki sergiyi gezdirdi. Steinmeier, Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle Almanya'dan Türkiye'ye gelen Alman bilim adamları üzerine öğretim üyeleriyle sohbet etti. Prof. Dr. Ünüvar, "Bruno Taut, 1936'da Ankara'ya geldi ve içinde bulunduğumuz Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin çizimini yaptı. 1941 yılında bina bitti. Taut, maalesef binanın bitişini göremedi. Yahudi asıllı Taut'un hatırasını yaşatmak için 2022'de onun adına bir anıt yaptık. Bugün maalesef özellikle Gazze'deki vahşete sesini çıkartan bilim insanlarının alanlarının daraldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan, bu vahşete ses çıkardığı için alanı daralan bilim insanlarına Türkiye'nin kapılarının açık olduğunu söylemişti. Ankara Üniversitesi olarak bizim de 90 yıl önceki gibi kapımızın ve gönlümüzün o bilim insanlarına açık olduğunu söylemek isterim" dedi. ANKARA
PROTESTO
Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önünde, Filistin destekçisi bir grup tarafından Almanya'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi. Grup adına açıklamalarda bulunan Nevzat Öylek, "Almanya, İsrail'i destekleyerek bu suça ortak olmaktadır" dedi.