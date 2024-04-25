‘Ejderha’ elektronik harpte kilit rol oynayacak

ASELSAN'ın geliştirdiği elektronik harp aracı Ejderha, terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı el yapımı patlayıcı, drone veya elektronik sistemlerin kullanımına darbe vuracak. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri sanayiinin Avrupa'daki en büyük savunma sanayii kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un sektöre liderler yetiştiren SAHA MBA programı kapsamında Ejderha ile ilgili son test görüntülerini paylaşarak sistemi anlattı. Ejderha, tehdit olarak sınıflandırılabilecek elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı ve hava hedeflerini, elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabiliyor. El yapımı patlayıcı, drone veya elektronik sistemlerin kullanımını engelleyebilecek olan Ejderha, yeni nesil teknolojiler ile konvoy koruma/intikal faaliyetleri için fark oluşturan bir çözüm oluşturuyor. Taktik tekerlekli zırhlı/paletli araçlara entegre edilebilen sistem, insanlı ve insansız kontrol edilebiliyor.