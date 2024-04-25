HDP’li Semra Güzel’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Semra Güzel, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkereye cevap gelmediğini kaydetti. Ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Güzel'in sahte kimlikle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu sırada yakalandığını bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcısının görüşü ardından söz alan sanık avukatları müvekkillerinin uzun süredir tutuklu yargılandığını kaydederek, tahliye talebinde bulundu. Semra Güzel ise "Gizli tanığı bir türlü göremedik, dinleyemedik. Soyut ifadeleri olan bu kişinin dinlenmesi bile gereksiz. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Güzel'in mevcut tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.