Lösemiyi yenen Buğlem Erdoğan’a hediyesini anlattı: Annesini çok sevdiği için onu mutlu etmek istedim

23 Nisan'da Başkan Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen fotoğrafın karakalem çalışmasını hediye eden Buğlem Yılmaz (12), "Annesini gerçekten çok sevdiğini biliyordum. 'Ben bunu çizmeliyim' dedim. Onu mutlu etmek istedim. Görünce gözleri doldu. Yeni sergime davet ettim. 'Kesinlikle bu küçük ressamın sergisine gidelim, unutturmayın bana' diye not aldırdı" dedi. Buğlem, 2.5 yaşındayken yakalandığı lösemiyi 2 yılda atlattı. Bu süreçte resim sanatına hastane odasında yaptığı çizimlerle tutkuyla bağlandı. Minik ressam geçen yıl 27 Mayıs'ta Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde ilk kişisel sergisini açtı.