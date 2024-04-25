MSB’den dikkat çeken açıklama: Irak ile Ortak Koordinasyon Merkezi...

Millî Savunma Bakanlığı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümü kapsamında;

- Sayın Bakanımız, şehit ve gazilerimizin kıymetli çocukları ile "Vatan Marşı"nı seslendiren TRT Çocuk Korosuyla Bakanlığımızda bir araya gelmiş, komuta kademesi ile birlikte Ankara Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen törene ve Meclis'teki özel oturum ile resepsiyona katılmış,

- Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilmiş,

- Çanakkale'de SOLOTÜRK, Antalya'da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisinin yanı sıra Düzce'de 3 uçak ile muharip uçak geçişi yapılmıştır.

Milletimizle birlikte büyük bir coşku ve birçok etkinlikle kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz.

Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 109'uncu yıl dönümünde Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımız ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Çanakkale Kara Muharebeleri'nin yıl dönümü ve 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü Etkinliği kapsamında, 24-25 Nisan'da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de (Şehitler Abidesi) gösteri uçuşları icra edilmektedir.