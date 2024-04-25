TCG İstanbul göreve hazır

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, 1 ay içinde donanmaya katılarak mavi vatanda göreve başlayacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi (DPO) tarafından projelendirilen ve dizayn edilerek İstanbul Tersanesi'nde üretilen MİLGEM (Milli Gemi) istif sınıfı TCG İstanbul Fırkateyni, düzenlenen tersane turu ile basın mensuplarına tanıtıldı.Türkiye'nin Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında üretilen ADA Sınıfı korvetler; TCG Heybeliada 2011, TCG Büyükada 2013, TCG Burgazada 2018 ve TCG Kınalıada 2019'da hizmete girdi. Projenin 5'inci gemisi olan TCG İstanbul ise Türkiye'nin İstif sınıfı ilk firkateyni olarak tamamlandı. İlk kaynağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan TCG İstanbul Fırkateyni 19 Ocak 2024'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.2017'de ilk sac kesimi ile inşasına başlanan fırkateynin yaklaşık 1 ay sonra tüm testleri tamamlayarak göreve başlaması bekleniyor. Projenin ilk 4 gemisi olan ADA sınıfı korvetlerden daha farklı kabiliyetlere, daha yüksek deplasmana sahip 113 metre uzunluktaki ve 14.4 metre genişlikteki TCG İstanbul, yakıt ikmali ihtiyacı duymadan, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'ndan New York'a kadar gidebilecek özellikte. Tasarımı yüzde 100 yerli olan ve yüzde 80 yerlilik oranına sahip fırkateynde aynı zamanda Roketsan'ın geliştirdiği 120 deniz mili menzile sahip ATMACA güdümlü mermi kullanılabiliyor.TCG İstanbul Fırkateyni'nin üretim süreci ve özelliklerini anlatan İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, "İlk milli fırkateynimiz TCG İstanbul mavi vatanımızda görev yapmaya hazırdır. Gelişmiş ve yetkin komuta kontrol sistemleriyle ve artan sensör ve silahlarıyla çok etkin bir vuruş gücüne sahip olacaktır. Yaklaşık 1 ay içerisinde tamamen donanmamıza katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.