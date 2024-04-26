7 büyükelçiden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal ve Laos büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Honduras Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye Akredite Berlin Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Cumhuriyeti'nin Berlin Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda'nın Kopenhag Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Cumhuriyeti'nin Roma Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye Akredite Berlin Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal'in İslamabad Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimî Temsilcisi Büyükelçi Latsamy Keomany, Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti.