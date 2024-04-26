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Giriş Tarihi: 26.4.2024 18:43

Ankara Organize Şube’de skandal köstebek krizi

Ankara Emniyeti’nde Cevheri Güven’e bilgi sızdıran polis memurunun deşifre olmasının ardından bu kez de FETÖ’cü firari Erk Acarer’e bilgi gönderildiği tespit edildi. Bunun yanı sıra, Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyon yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli 2’si rütbeli 4 polisin İzmir’de cezaevinde kalan Bora Kaplan’ın ifadesini aldıktan sonra Kaplan’ın avukatıyla birlikte MİT ve Emniyet İstihbaratın takibine yakalandı. Avukatla yemekte buluşan polislerin daha sonra masaj salonuna gittiği tespit edildi. Bütün yaşananlara rağmen olayla ilgili soruşturma açılmadığının İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan olayın soruşturulması için müfettiş görevlendirildi.

Halit TURAN Halit TURAN
Ankara Organize Şube’de skandal köstebek krizi

FETÖ'cü Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memurunun görev yaptığı Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yeni bir skandal daha patlak verdi. FETÖ'cü firari gazeteci Erk Acarer yaptığı yayında Ayhan Bora Kaplan'ın ifadelerinin kendisine emniyetten gönderildiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda ifadelerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden gönderildiği ortaya çıktı. İstihbarat birimleri bilgi sızdırma olayıyla ilgili çalışma yürütürken başka bir köstebek skandalı patlak verdi.

AVUKATLA ÖNCE YEMEK SONRA MASAJ SALONU

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün lideri Bora Kaplan'ın İzmir cezaevinde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli rütbeli polisler M.İ, M.M.Ç. ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür yardımcısının şoförlüğünü yapan Y.Ö. ile C.Y. cezaevinde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından iddiaya göre Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Yapılan bütün görüşmeler MİT ve Emniyet İstihbaratın takibine düştü.

SORUŞTURMA AÇILMADI

Olayın fotoğraf ve video görüntüleriyle ortaya çıkmasının ardından iki polis memurunun emekli olmaları istendi. Rütbeli polislerde Organize Şubeden gönderildi. Olayla ilgili hiçbir soruşturma başlatılmadığını fark eden İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara Emniyetine müfettişler gönderildi. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, yapılan soruşturmanın ardından olayın adli soruşturmaya da dönüştürülmesinin beklendiği öğrenildi.

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Ankara Organize Şube’de skandal köstebek krizi
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