Boğaziçi Rektörü M. Naci İnci: Çıkarları için üniversitelerini kötüleyenleri vicdani vasata davet ediyorum!

ABD Başkanı Joe Biden, katil İsrail'e ardı ardına destek açıklamaları yaparken, Filistin'in özgürlük mücadelesine destek veren göstericiler, protesto başlattı. ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösteriler tüm ülkeye yayıldı.

Her fırsatta dünyaya özgürlük dersi veren ABD ise soykırıma karşı sesini yükselten öğrencilere karşı oransız güç kullandı. Silahlarla kampüse giren ABD polisi, yüzlerce öğrenciyi ve öğretim görevlisini gözaltına aldı. Onların arasında Emory Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee de vardı.

REKTÖR NACİ İNCİ'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, ABD'deki Filistin protestolarına destek vererek "Emory Felsefe Bölümü Başkanının tutuklanmasından derin üzüntü duyduk. Bu sıkıntılı olay, akademik özgürlüğün durumuyla ilgili ciddi kaygılara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda saygın akademik kurumların itibarına da gölge düşürüyor. Gazze'deki vahşete karşı barışçıl sesler yükselten akademik camiayla dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı. Ancak bir grup, Rektör M. Naci İnci'nin açıklamaları üzerinden algı yaratıp çarpıtmaya çalıştı.

"KENDİ ÇIKARLARI İÇİN..."

Bunun üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

Gazze'de yaşanan soykırıma karşı ABD kampüslerinde gerçekleşen barışçıl eylemlere yapılan insanlık dışı polis müdahalelerini ibretle ve dikkatle izliyorum. Boğaziçi Üniversitesi olarak bu şiddete ve baskıya tepki amacıyla dün yayınladığımız açıklamaya verilen tepkileri de ibretle izliyorum.

Üniversitemizi kendi kurtarılmış bölgesi ve tahakküm alanı olarak gören küçük bir elitist grubun eylemleri kampüsümüzde 3 yıldır devam ediyor.

Aymaz söylemleri, yalan ve iftiraları, hakaretleri ve üniversitemizin itibarını hedef alan açıklamalarına rağmen, okulumuzda eğitime ve diğer öğrencilerin huzur ortamına zarar vermedikleri sürece bu kişilere hiç bir müdahalede bulunulmadı. Şiddete başvuran, hatta doğrudan can güvenliğimi hedef alan eylemlere karışan bazı kişiler dahi bugün özgürler ve eğitimlerine devam ediyorlar.

Üniversitemizde hak etmedikleri bir takım imtiyazlar talep eden, yönetici koltuklarını kendi özel mülkü zanneden ve bunlar elinden alınınca öğrencilerimizi kendi iktidar mücadelesine alet etmeye çalışan ve kendi ihtirasları için Üniversitemize saldıranların, bugün ABD kampüslerinde Gazze'de yaşanan soykırıma karşı barışçıl yollardan seslerini yükselten kahraman öğrencilerle hiç bir ilgisi yoktur.

Kendi çıkarları için kendi üniversitelerini itibarsızlaştırmaktan başka gündemi olmayan bu kişileri, en azından İsrail vahşetine karşı duran insanları kendi amaçlarına alet etmeyecekleri bir vicdani vasata davet ediyorum.