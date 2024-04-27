250 milyonluk borç devraldık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçimlerin ardından Zonguldak'ın Devrek ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ile görüşen Tunç, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Tunç, "İlçe belediye başkanımız seçimden başarıyla çıktı. Belediye Başkanımız Özcan beye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirelim dedik. Başarılar diliyoruz. Devrek ilçemiz Zonguldak'ımızın çok önemli, büyük ilçelerinden birisi. Kadim bir şehir" dedi. Bakan Tunç'tan sonra söz alan Belediye Başkanı Ulupınar ise "Bakanım 250 milyonu aşan bir borcumuz var. Maalesef bir belediye hizmet binamız yok. Belediye binasında deprem güçlendirme yapılamadı, yıkılacak. Geçici olarak buradayız. 250 çalışanımız var. Aylık personel giderimiz 11 milyon. Gelen paramız 7 milyon. Önceki gün makam arabamızın da freni patladı. Çok şükür kaza yapmadık.Ciddi bir enkaz devraldık" diye konuştu. Ulupınar konuşmasına şöyle devam etti: "2004'te de böyle bir belediye aldım burada. Hepsini yenilemiştik. Araç gereçleri sıfır hale getirmiştik. O zaman da çok ciddi borçlar vardı. Düzeltmiştik. Maalesef yine bir enkaz olarak hurdalarla bizi karşıladılar. 40 milyonluk borcu 250 milyona çıkardılar. Son ay yüzde 80 zam vermişler çalışanlarımıza. Çalışan sayısı çok fazla. 130 çalışan olması lazım. 250 çalışan var. Maaşlar 74 bin liraya kadar çıkıyor ama biz bunların arkasına sığınmayacağız. Mazeret üretmeyeceğiz, başaracağız. Biz bunları bu kadar beklemiyorduk ama biliyorduk. Allah nasip ederse sizin de dediğiniz gibi valimizin, kaymakamımızın, vekillerimizin, sizlerin, hükümetimizin desteğiyle bu işin üstesinden geleceğiz. Tecrübemiz var. Ekibimiz iyi." İHA