Ankara Organize Şube’de köstebek krizi: FETÖ’cü Cevheri’den sonra bu kez de firari Acarer! Paniğe kapıldılar

Ankara Emniyeti'nde Cevheri Güven'e bilgi sızdıran polis memurunun deşifre olmasının ardından bu kez de FETÖ'cü firari Erk Acarer'e bilgi gönderildiği tespit edildi. Firari sözde gazeteci Erk Acarer yaptığı yayında Ayhan Bora Kaplan'ın ifadelerinin kendisine emniyetten gönderildiğini aktardı. Bunun üzerine istihbarat birimleri tarafından başlatılan çalışmalarda ifadelerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden gönderildiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN" KUMPAS" DEDİ

SABAH'ın haber üzerine sosyal medya X üzerinden açıklamada bulunan Erk Acarer, istediği bilgiye köstebekleri aracılığıyla anında ulaşabildiğini bir kez daha ifşa etti.

Bununla da yetinmeyen Acarer, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara Emniyetine gönderilen müfettişlerin çalışmasının tamamlanmasını beklemeden kumpas olduğunu ilan ederek soruşturmaya yön verdiği görüldü.

Acarer, paylaşımı ise şöyle; "Birincisi siz cemaat evlerinde okurken ben o barikattan bu partiye savruluyordum. FETÖ'cü olabilmem teknik olarak mümkün değil. İkincisi hakikaten çok ….. Koskoca devlet bu hale düşer mi? Bilgi sızdıranları bulmuşlar! 50 defa söyledim. Ben her halükârda bilgi alırım. Zira 24 saatini gazetecilikle geçiren biriyim. Şimdi isteyin IŞİD'in kalbinden bilgi alayım! E bu akşam yine anlatayım o zaman. İzmir'e ifadeye giden polisleri hiç tanımam ama meselenin iç yüzünü özetleyebilirim! Benim edindiğim bilgiye göre bu polislere tuzak kuruldu. Organize tarafından da sürüldüler" paylaşımında bulundu.

ŞEHİT DÜŞEN MİT MENSUPLARINI İFŞA ETTİ

Almanya'ya 2007 yılında giden ve bir daha dönüş yapmayan sözde gazeteci Erk Acarer kimdir?

Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimlik ve fotoğraflarını yayınlayarak şehidin yakınlarını ve arkadaşlarını ifşa edenlerin arasında Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer geldi.

Acarer sosyal medya hesabından, "Erdoğan bugün Libya'da birkaç şehit dedi. Kaynaklarımız ise saldırının sarsıcı olduğunu iddia ederek, 2 çok önemli MIT personeli ile TSK'den üst düzey bir komutanın öldüğü, bir MİT personelinin ise yaralandığını belirtiyor. Genel Kurmay'ın detaylı açıklama yapacağını umuyoruz." şeklinde paylaşımda bulundu. Ardından MİT mensubunun ismini açık bir şekilde yazarak "Mesela ... Kim midir? MİT Daire Başkan Yardımcısı..." şeklinde. Daha sonra ise, "Yaralı MİT personeli ... durumu nedir?" ve "Tuğgeneral'in ismini açıklayacak mısınız?" şeklinde mesajlar paylaşarak MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladı.

İSTANBUL'DA DAVA AÇILDI

MİT Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, 1 firari, 6'sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlarından TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddelerinden kamu davası açıldı. Firari şüpheli olan Birgün Gazetesi Yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

MİT MENSUPLARINI HEDEF GÖSTERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, dava konusu olayda "FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası" ile aynı yöntemin izlendiği vurgusu yapıldı. Şüphelilerin "organize bir şekilde gerçekleştirdikleri" eylem ile Türkiye'nin dış ve iç siyasal yararları ile güvenliğinin hedef alındığı değerlendirilmesi yapıldı. Suça konusu olayda yalnızca MİT şehidinin değil cenaze törenine katılan MİT mensupları da basın yoluyla gösterilerek hedef alındığı belirtildi.

YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Erk Acarer hakkında, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından yargılandığı davalar kapsamında çıkarılmış yakalama kararları bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'NÜN RUS İMAMI İLE YAYIN

Libya'da şehit edilen MİT görevlilerinin ifşa edilmesi gerekçesiyle yargılanan ve kaçak olan Erk Acaer'in Almanya'da yayın yapan Artı televizyonundaki programa FETÖ'nün Rusya İmamı olduğu belirtilen Kerim Has'ın konuk aldı. Has, Libya ile yapılan iş birliğinden de rahatsız olmuş ve sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: "Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının ayaklarının yere sağlam basmaması ayrı konu, ama Ankara'nın Serrac'a askeri desteğinin nedeni olarak bu anlaşmayı ileri sürmek hiç doğru değil. Zira askeri destek zaten bu tarihten (Kasım 2019) çok önce verilmeye başlanmıştı."

SEDAT PEKER'İN SOSYAL MEDYA SÖZCÜSÜ

İnterpol'ün 194 ülkede organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarttığı Sedat Peker, mesajlarını Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer üzerinden duyurdu. Erk Acarer'in, Peker'in mesajlarını şahsi x hesabında paylaşmasının ardından medyada tartışmalara neden oldu. Birgün gazetesi bunun üzerine Acarer'le ilişkisini kesti. Acarer kararın ardından, "Özgürleşmek iyidir. Görsel medyaya, üzerinde çalıştığım kitap ve projelere daha fazla yoğunlaşacağım" diyerek kovulduğunu duyurdu.

MEDYA OMBUSDSMANI "MESLEK ETİĞİNİ İHLAL EDİYOR"

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Gazetecilik meslek etiğini ihlal ettiğini savunduğu Erk Acarer'in Sedat Peker'in mesajlarını kendi hesabından paylaşmasının gazetecilik faaliyeti değil aracılık olduğu" eleştirisini yönelmesinin ardından Sedat Peker ise Bildirici'yi hedef alarak, "Erk Acarer'in bu namuslu tavrını Z kuşağı gelecekte saygıyla anarken Faruk Bildirici gibi kişileri ise nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz" görüşünü savunmuştu.