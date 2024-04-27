Ankara’dan dünyaya 6 kritik mesaj: Gazze için önemli temas!





ADALETSİZLİĞE TEPKİ VERİN

Uluslararası hukukun, herkes için eşit derecede bağlayıcı olduğu ve küresel barış ve istikrarın anahtarının uluslararası hukuka uyulması olduğu gerçeğine atıfla; İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkının yaşam hakkını elinden aldığı vurgulanacak. Bazı ülkelerin bu adaletsizlik karşısında hiçbir tepki vermemesi Ankara'nın eleştirdiği başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Riyad'da Gazze'deki katliamın hangi yöntemler kullanılarak durdurulabileceği, uluslararası toplumun nasıl harekete geçebileceği ve Gazze'deki bu adaletsizliklerin daimi olarak çözülebilmesi için iki devletli çözümün nasıl hayata geçirilebileceği gibi sorulara odaklanılması öngörülüyor.