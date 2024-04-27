Ankara’dan dünyaya 6 kritik mesaj: Gazze için önemli temas!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ikili görüşmelerinin de odak noktası Gazze'deki son durum olacak. Gazze'de devam eden katliamın en kısa sürede durdurulması ve insani yardımların acilen ve kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşması konuları Türkiye'nin öncelikleri arasında yer alıyor.
Ankara'dan 6 mesaj:
ACİL ATEŞKES
BM Güvenlik Konseyi'nin, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve insani erişim sağlanmasını talep eden 2728 sayılı kararı 25 Mart 2024'te kabul edildi. Bakan Fidan, İsrail'in bu kararı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbirleri harfiyen uygulamasının şart olduğunu vurgulayacak. Fidan, "Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. İnsani yardımlara izin verilmelidir" mesajını verecek.
FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI
Türkiye, Filistin Devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlerini sürdürüyor. Tüm temaslarda bu hususun altı çizilecek. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulana kadar, Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığı anlatılacak.
ADALETSİZLİĞE TEPKİ VERİN
Uluslararası hukukun, herkes için eşit derecede bağlayıcı olduğu ve küresel barış ve istikrarın anahtarının uluslararası hukuka uyulması olduğu gerçeğine atıfla; İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkının yaşam hakkını elinden aldığı vurgulanacak. Bazı ülkelerin bu adaletsizlik karşısında hiçbir tepki vermemesi Ankara'nın eleştirdiği başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
Riyad'da Gazze'deki katliamın hangi yöntemler kullanılarak durdurulabileceği, uluslararası toplumun nasıl harekete geçebileceği ve Gazze'deki bu adaletsizliklerin daimi olarak çözülebilmesi için iki devletli çözümün nasıl hayata geçirilebileceği gibi sorulara odaklanılması öngörülüyor.
BÖLGEYİ SAVAŞA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞIYOR
Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski barındırdığını sürecin başından itibaren dile getirdi. Gelinen noktada Netanyahu, iktidarda kalabilmek için, bölgeyi savaşa sürüklemeye çalışıyor. Ankara, Netanyahu'yu kayıtsız ve şartsız destekleyenlerin tutumlarını acilen gözden geçirmesi çağrısında bulunacak. Öte yandan Türkiye, üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasına karşı tutumunu bu ziyaret marjında kayda geçirecek.
TÜRKİYE İNSANİ YARDIMDA BİRİNCİ
Gazze'ye yardım yapan ülkeler arasında ilk sırada Türkiye yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle Gazze'ye gönderilen insani yardımların toplamı 50 bin tona yaklaştı. 3 bin 800 ton insani yardım taşıyan son gemi 18 Nisan günü El-Ariş Limanına yanaştı. Ayrıca, AFAD ve Türk Kızılayı, Mısır Kızılayı ile işbirliği halinde her hafta yaklaşık 125 ton içme suyunu Gazze'ye gönderiyor.Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasında yaşanan sıkıntıların azaltılması için de diplomatik çabalar sürüyor.
TEMAS GRUBU
Gazze'deki katliamın ilk aylarında kurulan ve Türkiye, Filistin, Mısır, Endonezya, Katar, Nijerya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Arap Ligi Genel Sekreteri'nden oluşan Temas Grubu çeşitli Batı başkentlerini ziyaret ederek acil ateşkes ve kalıcı barış çağrısında bulundu. Bu girişimlerin bir sonucu olarak, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan bir karar tasarısı 12 Aralık 2023 tarihinde BM Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi.