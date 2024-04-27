Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı"
Giriş Tarihi: 27.4.2024 18:56

Bakan Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadele" gündem maddesiyle Güvenlik Toplantısı düzenlendiğini bildirdi.

AA
Bakan Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Valilerimiz, Göç İdaresi Başkanımız, İstanbul İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla 'Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadele' gündem maddesiyle Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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Bakan Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı"
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