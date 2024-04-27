Hiçbir terör örgütüne müsamaha göstermeyin

Başkan Erdoğan, NATO genel sekreterliği için kampanya yürüten Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. İki lider ortak basın toplantısında açıklamada bulundu. İşte Erdoğan'ın sözleri:İkili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Çok boyutlu işbirliğini gözden geçirdik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz güçleniyor.Terörle mücadelede Türkiye'nin ödediği ağır bedeller ortada. Aralarında çocukların olduğu binlerce vatandaşımızı PKK saldırılarında kurban verdik. Hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemeli.Gazze ve Ukrayna hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Kalıcı ateşkesin temini önemli. Yardımlar Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmalı. İsrail'e daha fazla baskı yapılmalı.Kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.Hollanda'dan AB ile ilişkilerde destek bekliyoruz. Gümrük Birliği güncellenmeli.Hollanda, Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcısı. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk aşamada 15 milyar dolara, ardından da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise "Türkiye NATO için çok önemli bir güç teşkil ediyor. Türkiye NATO'da 2. en güçlü orduya sahip ülke. NATO'nun güney kanadının Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var. Türkiye jeopolitik olarak önemli bir role sahip" dedi. Erdoğan, dün Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ı da kabul etti.