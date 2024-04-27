İki devletli çözüm için gece gündüz çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze'ye değindi. Fidan, Gazze'deki vahşetin durması, insani yardımların sağlanması için mevcut dostları, müttefikleri ve uluslararası toplumla çok alanda çalıştıklarını belirterek, "İsrail ve Filistin arasındaki bir ihtilaf savaş olmaktan çıkmış, dünyada ezenlerle ezilenlerin mücadelesi haline dönmüştür. Filistin'in devlet olarak tanınması konusunda Türkiye ve ortakları arasında yoğun işbirliği içinde. Riyad'a yapacağımız ziyarette İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubunun diğer üyeleriyle bir araya geleceğim. Filistin devletinin tanıması konusunda neler yapılabileceği üzerine çalışmalarına devam edeceğiz. BM'deki arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Cenevre'de çalışıyorlar. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda siyasi açıdan, insani açıdan inanılmaz bir mesai ve çaba var ve sizin de gördüğünüz gibi dünya başkentleri de ayağa kalkmış durumda" dedi. Öte yandan "AK Parti ufuk turu" toplantısında da ana gündem maddesi Gazze oldu. Bakan Fidan toplantıda iki devletli çözüm için Gazze diplomasisinin sürdürüleceği ve Türkiye'nin kalıcı barış ve ateşkes çağrısını yineleyeceğini anlattı.