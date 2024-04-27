KKTC Başbakanı: Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde KKTC'den voleybol turnuvası için Türkiye'ye gelen sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11 sanıklı davayı takip eden KKTC Başbakanı Ünal Üstel "Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz" dedi. Sanıklar hakkındaki iddialara kabul etmedi. Mahkemede dinlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yonca Hürol, binanın ilk projesinde deprem yönetmenliğine uyulmadı, Binanın perde duvarında kusur var. İnşaat yapılırken dere çakılı kullanılmıştır" dedi. AA