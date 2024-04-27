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Giriş Tarihi: 27.4.2024 12:20

MSB açıkladı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA
MSB açıkladı: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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MSB açıkladı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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