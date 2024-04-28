ABD'li dergi National Interest'ten TCG Anadolu ve Türk donanmasına övgü! "Bir sonraki uçak gemisi süper gücü Türkiye mi?"

Savunma haberleri üreten The National Interest dergisinde yayımlanan bir yazıda, TCG Anadolu'nun ardından geliştirilen ikinci uçak gemisiyle, Türkiye'nin donanma kabiliyeti ele alındı.
"DENİZ ÖZERKLİĞİNDE İLERİYE YÖNELİK BİR ADIM"
Yazıda, çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun Türk Deniz Kuvvetlerine katılmasının ardından Türkiye'nin, ikinci uçak gemisini geliştirerek deniz kabiliyetlerini artırdığı ifade edildi.
TCG Anadolu'nun hizmete alınmasının ardından ikinci uçak gemisinin hazırlıklarının devam ettiğine işaret edilen yazıda, TCG Anadolu'nun, Türkiye'nin deniz özerkliğinde daha ileriye yönelik bir adımı temsil ettiği belirtildi.
"TÜRKİYE DENİZCİLİK GÜCÜNÜ GENİŞLETECEK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun "Türkiye Yüzyılı'nın temsilcisi" sözlerine atıfta bulunan yazıda, şunlar kaydedildi:
"İnsanlı ve insansız hava araçlarını desteklemek üzere tasarlanan taşıyıcı, önemli bir hava kanadı kapasitesine sahip olacak ve gelişmiş savunma sistemleriyle donatılacak, bu da Türkiye'nin denizcilik gücünü ve yeteneklerini genişletme konusundaki kararlılığını vurgulayacak."
TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ
Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.
Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.
TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.
Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.
TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.