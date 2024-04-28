Ankara-Sivas YHT, 1 yılda 1 milyon yolcu taşıdı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın seferlere başlamasının üzerinden 1 yıl geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada geçen yıl 26 Nisan'da yapılan törenle açılan hattın hizmete alınmasının 1. yıldönümüne erişilmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.Ankara-Sivas arasında yüksek hızlı trenlerin günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletildiğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara-Sivas arasında hızlı trenlerle 1 yılda 1 milyon kişi seyahat etti. Günlük ortalama 2 bin 500'den fazla yolcu taşınırken, günlük en yüksek yolcu sayısı 4 bin 209 kişi oldu. Hizmete alınan bu hızlı tren hattıyla, Ankara ile Sivas arasındaki 12 saat olan seyahat süresini de 2 saate indirdik" bilgisini verdi.Uraloğlu, güzergâh üzerindeki illerde yaşayan vatandaşların da yüksek hızlı trenle tanıştığını belirterek, "Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, Ankara-Yozgat arası 1 saate düşürüldü. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara-Sivas YHT ile şehirler arası seyahat süresi kısaldı, konforu arttı" değerlendirmesinde bulundu. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ın Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağına bağlandığına işaret eden Uraloğlu, bu illerde yaşayan yaklaşık 1.3 milyon vatandaşın YHT ile seyahat etme imkânına kavuştuğunu vurguladı. Ankara-Sivas YHT seferlerinin Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas istasyonlarında durduğunu belirten Uraloğlu, "13 Mart 2024'te hizmete giren Sorgun YHT Garı ve Akdağmadeni YHT İstasyonu ile duruş noktalarını artırdık. Sorgun YHT Garı 240 bin, Akdağmadeni YHT İstasyonu ise 135 bin yolcu kapasitesine sahip. Aynı zamanda Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılabiliyor. Böylece Malatya'ya ulaşmak daha konforlu ve daha kısa zaman alıyor" ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, "Yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaları tamamladık. 4 Mayıs'tan itibaren Sivasİstanbul arasında ekspres ve aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerimiz başlayacak. Sivas'tan saat 13.00'te hareket ederek İstanbul'a 20.08'de, İstanbul'dan da 08.40'ta hareket ederek Sivas'a 15.58'de ulaşacak. İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-istanbul ise 7 saat 8 dakika sürecek" dedi.Açıldığı günden beri yoğun ilgi gören Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı kullanan Sivaslı vatandaşlar SABAH'a konuştu:Ankara'ya normal trenle 12 saatte giderken şimdi yüksek hızlı trenle 2 saatte gidebiliyoruz. Bu hem Sivas için hem çevre iller için büyük bir nimet. Hızlı tren Sivas'a gerçekten bir nefes oldu. Sivas'ın ekonomisi de canlandı. Ankara'dan günübirlik Sivas'a gelip gezdikten sonra tekrar dönenler var. Böyle bir hizmeti kazandırdığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.Kayseri'den, Tokat'tan, Gümüşhane'den bile Sivas'a gelerek yüksek hızlı treni kullananlar var. Ankara'ya yolculuğun 2 saate düşmesi müthiş bir şey.Yüksek hızlı tren çok konforlu. Ankara'ya kahvaltı ya da öğle yemeği için gidip geri dönenler var.