Bakan Fidan’dan Gazze için yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad'da bulunan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınırken, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.
ÜRDÜN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Fidan Ürdünlü mevkidaşı ve Başbakan Yardımcısı Safedi ile görüştü.
Görüşmede, Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'e yönelik baskının artmasını sağlayacak adımlar konuşuldu ve Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönünde yapılacak girişimler ele alındı.
NORVEÇ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki temasları çerçevesinde Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmede, Fidan, uluslararası toplumda ve uluslararası kamuoyunda İsrail'e dönük tepkilerin arttığına dikkati çekti.
Fidan'ın, İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladığı görüşmede, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ele alındı.
Görüşmede, NATO çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliği konuları da görüşüldü.
AB KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI JOSEP BORRELL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
YEMEN DIŞİŞLERİ BAKANI ŞAİ MUHSİN ZİNDANİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile bir araya geldi..