Benden bu kadar

İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki yenilgisinden sonra olağanüstü kurultay kararı alan ve partinin kuruluşundan bu yana genel başkanlığını üstlenen Meral Akşener, dünkü kurultayda partililere veda etti. Yaptığı konuşmada İYİ Parti'nin seçimlere kendi adaylarıyla, "hür ve müstakil" girmesine yönelik Akşener, "Aldığımız riskin elbette farkındaydık. Ben bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin aldığı tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın da arkasında durdum" dedi. Partisinin ATO Congresium'daki 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan Akşener, şu mesajları verdi:Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır; 'Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir.' İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Başarısızlığı ben aldım artık başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız. İYİ Parti'yi sizlere bir ev, bir yuva yaptım. Bu evi artık siz koruyacaksınız.31 Mart yerel seçimlerine hür ve müstakil olarak girdik. Bu karar bizim için fabrika ayarlarımıza dönmek demekti. Çünkü biz İYİ Parti'yi iki kutba mahkum edilen Türk siyasetinin yaşam odası olması için kurduk.Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin elbette farkındaydım. İşte bu yüzden bugüne kadar olduğu gibi bugün de Türkiye'nin alıştırılmış normallerinin dışında sadece söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin.Kurultayda ilk turda 1302 kayıtlı delegenin 1178'si oy kullanırken, 7 oy geçersiz sayıldı. İlk turda Koray Aydın 472 oy, Müsavat Dervişoğlu 370 oy, Mehmet Tolga Akalın 327 oy, Günay Kodaz ise 2 oy aldı. İlk turda hiçbir aday yeterli çoğunluğa ulaşamadı.İkinci turda ise 1158 delege oy kullanırken 6 oy geçersiz sayıldı. İkinci tur oylaması sırasında Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın'ın adaylıktan çekilmesi üzerine, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı. İkinci tur oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine genel başkanlık seçimi 3. tura kaldı.Seçimin 3. turunda, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu yarıştı. Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı.İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı başkanlık seçiminin üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçildi. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Dervişoğlu, "Ülkem için, milletimiz için, partim için ve sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Allah hepinizden razı olsun. En küçük bir tatsız olay yaşanmadı. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir hareket olduğunun, nasıl siyasi ahlaka sahip olduğunun en büyük delilidir. Koray Aydın benim aile büyüğüm ve abimdir. Tolga Akalın da kardeşim ve ailemin ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Bugün itibariyle birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Ondan sonra da Allah'ın izniyle iktidar yolculuğunu Koray Aydın ve Akalın'la bu dava için alın teri döken sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı. Meral Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti. Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.