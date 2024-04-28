Haberler Gündem Haberleri Küçükçekmece'de su birikintisine düşen Edanur’un ölümüne ilişkin soruşturma
Giriş Tarihi: 28.4.2024 16:57

Küçükçekmece'de su birikintisine düşen Edanur’un ölümüne ilişkin soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine 5 yaşındaki bir kız çocuğunun düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Küçükçekmece’de su birikintisine düşen Edanur’un ölümüne ilişkin soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı içinde açıldığı tespit edilen ve içi su dolu olan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, "Edanur evladımızın ölümü bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir" dedi.

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Küçükçekmece'de su birikintisine düşen Edanur’un ölümüne ilişkin soruşturma
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