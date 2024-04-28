Küçükçekmece’de su birikintisine düşen Edanur’un ölümüne ilişkin soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı içinde açıldığı tespit edilen ve içi su dolu olan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, "Edanur evladımızın ölümü bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir" dedi.