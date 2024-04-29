17/25 ihanetine kadar 16 yılda 320 bin polisi kayıt altına aldılar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan verilerden 3 bin kripto polis daha deşifre olmuştu. 55 bin farklı dosya halindeki tutulan 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık Emniyet mahrem yapılanmasının dev arşivinin incelemesi KOM Daire Başkanlığında tamamlandı. 16 yılda görev yapan emniyette görevli 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yer aldığı SD kartlarda, personellere verilen kodlar, yeni çıkan bilgiler yapılanmanın sekretaryasında çalışan gizli tanık "Garson"a tekrar soruldu."Garson" kod adlı gizli tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden ek ifadesi alındı. 250 sayfa ifade veren "Garson" çıkan kodlarla ilgili bildiklerini Cumhuriyet Savcısına anlattı. SABAH'ın ulaştığı ifadelerde "Garson" daha önce şifresini verdiği ve bir kısmı farklı şifrelenmiş iki ayrı SD karttan son olarak çıkartılan verilerin, FETÖ'nün Emniyet yapılanmasının arşivi niteliğinde olan veriler olduğunu, örgütün Emniyet Mahrem yapısının bu tür verileri sürekli kayıt altına aldığını söyledi.Öncelikle örgütün neden böyle bir arşiv tuttuğu sorusunu yanıtlayan "Garson" verilerin örgütün kurum içindeki yapılanması hakkında örgütün üst yönetiminin bilgilendirilmesi, örgütün emniyet içerisindeki yapılanmasının net olarak ortaya konulması, yıllara göre örgüte katılım durumu ve ayrılma durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olunması amacıyla şifreli olarak kayıt altına alındığını açıkladı. Gizli tanık "Garson" " SD karttaki veriler, Emniyet Teşkilatı içerisindeki kritik birimlere ve üst yönetime mümkün olduğunca örgüte tabi olan kişilerin yerleştirilmesi, örgüt üyelerinden toplanan paraların miktarının tespit edilmesi, sınav sorularının kime verileceğinin belirlenmesinin yanı sıra örgütten olmayan kişilerin de örgüte bakış açısının ortaya konulması amaçları için yapılırdı" dedi.17/25 Aralık öncesinde FETÖ'nün, Emniyet teşkilatının tamamını kendisine ait bir şirket gibi gördüğünü belirten gizli tanık "bu sürece kadar örgüt rahatlıkla polis okuluna, kolejine, akademisine ilk eleman yerleştirmeden, İl emniyet müdürü ve dair başkanlarının atanmasını bu verilerle yapıyordu. Teşkilat mensuplarının özlük hak ve işlemleri, hatta polis merkezleri amirliklerinin inşaat işlerinden teşkilatın altyapı işlemlerine kadar örgüt tamamına müdahil olurdu" dedi.Garsonifadesinde Emniyet mahrem yapılanması içerisinde FETÖ tarafından görevlendirilen Öğretmen, Zümre Başkanı, Müdür yardımcısı ve Müdürlerin görevleriyle ilgili bilgiler de verirken SD karttan çıkan kodlamalar hakkında bilgi verilmesi istendi. Ele geçirilen dijital veriler içerisinde 14.03.2013 değiştirilme tarihli "C KATI ESKİ BİLGİLER" isimli excel verisindeki açıklamalar sayfasında çıkan şemada ise örgütün geçmişte kullandığı kodlamalar çıktı. Örgütün daha önce A1,A2 gibi kodlar yerine spor dallarıyla ilgili örgüte bağlığı en üst seviyede olan 5-5'lik bağlı polisleri Futbol, 4'lükleri Basketbol, 3'lük olanları Voleybol, ihanet seviyesinde olanların Ağır sıklet, ilgilenirken ayrılanları Amatör güreş, sol görüşlülerin ise su topu olarak kodlandığı ortaya çıktı.