Avrupalı Türk Demokratlar Birliği kampa giriyor: Yurt dışında yaşayan Türklerin sorunları ele alınacak!

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bir araya getiren sivil toplum örgütü olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID), Ankara 1-4 Mayıs'ta Kızılcahamam'da kampa giriyor. Kapasite geliştirme ve eğitim çalıştayı başlığı ile AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek kamp kapsamında UID heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte bakan yardımcıları da katılacak. UID heyeti yurt dışında yaşayan Türklerin sorunlarını anlatacak, çözüm önerileri konuşulacak. UID, Avrupa'daki Türk kökenli vatandaşların siyasi sosyal ve kültürel gelişimini ve ilgili ülkedeki faaliyetlerini destekliyor, Türklerin ve kardeş toplulukların ilişkilerini küresel çapta güçlendirerek ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis etmelerini sağlıyor. 10 temel başlıkta Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunlarının ele alınacağı kampta UID MYK sunumları da gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN HEYET ÜYELERİNİ KABUL EDECEK

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kamp kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, UID heyetini kabul edecek. Heyet üyeleri taleplerini Erdoğan'a iletecek. MYK sunumlarının gerçekleştirileceği kampta atölye çalışmaları da yapılacak. Açık oturumların gerçekleştirileceği kampın kapanış konuşmasını açılış konuşmasını da gerçekleştiren UID Genel Başkanı Kenan Aslan yapacak.

KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

20 yıl önce Köln'de Union of European Turkish Democrats (UETD) ismi ile kurulan ve tüm dünyadan gelen taleplere cevap verebilmek için, 20 Mayıs 2018'de Bosna Hersek'te gerçekleşen, 6. Olağan Genel Kurulu ile ismini Union of International Democrats (Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UID)olarak değiştirerek bir dünya teşkilatına evirilen UID kampa giriyor. UID'nin kuruluş amacı olan ve yurt dışında yaşayan Türklerin sıklıkla karşılaştığı 10 ana başlık kampta detaylı olarak ele alınacak. İşte yaşanan ve çözüm bekleyen o 10 temel başlık şu şekilde: " Irkçılık, İslam düşmanlığı ve Antisemitizm ile mücadele, Göçmen kökenli gençlerin desteklenmesi, Kentleşme ve entegrasyon, Çifte vatandaşlık hakkının tanınması, İslam'ın resmi din olarak tanınması, Yerel seçimlerde oy kullanma hakkı, Göçmenlerin katılımını teşvik edilmesi, Resmi daireler, devlet kurumları ve bürokraside çok kültürlülük ile Çift dilli eğitim"