CHP’li belediyeden ağaç katliamı

Altyapı çalışmasını bahane gösteren CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, ilçe merkezinde adeta ağaç katliamına başladı. Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün talimatıyla ilçe merkezinde yer alan ağaçlar tek ket kesilirken, kesim hattında kalan esnafların da yerlerinden edildiği öğrenildi. Akgün yönetiminin, çarşı meydanındaki ağaçların kesilmesine gerekçe olarak "İSKİ'nin yapacağı çalışmaları" sebep gösterdiği öğrenilirken, vatandaşlar belediyeye tepkilerini dile getirdi. Meydanda yoğun yağışlarda bile taşkın olmadığını belirten vatandaşlar, insanların gölgelendiği, caddeye ferahlık veren ağaçların kesilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.