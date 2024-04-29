Çırav dağı’nda spor ve huzur

Güneydoğu'da, bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen dağlar artık huzur ve güvenin en önemli simgesi oldu. PKK'nın ilk silahlı eyleme başladığı Siirt'in Eruh ilçesindeki Çırav Dağı'nda gençler milli takım için yarıştı. Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası ve İl Karmaları Ligi Birinci Etap yarışları Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlendi.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Siirt Valiliği organizasyonuyla Eruh Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen koşuya 40 ilden katılan 300 atlet, milli takıma girebilmek için yarıştı. Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, "Yıllar yılı bölgemiz terörün gölgesinde kaldı. Bölge halkı yıllarca terörden çok çekti. Ama huzurun tesis edilmesiyle bölge sporla, turizmle anılmaya başladı. Artık buralarda doğa ve milli takım koşuları yapılıyor. Yani buralar bahar olmaya başladı" dedi.