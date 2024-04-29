Deniz taksi ile kano çarpışmış, bir kadının ayağı kopmuştu! Şüpheli deniz taksi sürücüsü...

Kınalıada Kalamış arasında 27 Nisan 2024 günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada deniz taksi, İranlı iki kadının bulunduğu kanoya çarpışmıştı. Kanoda çarpışmanın etkisiyle yaralanan yabancı kadınlar, yakınlarda olan bir yelkenlideki vatandaşlar tarafından kurtarılmış, sudan çıkarılan yaralı kadınlar daha sonra Dak-Sar (Denizde Arama Kurtarma) ekipleri tarafından kıyıya çıkarılmıştı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin ise ayağının koptuğu, diğerinin ise başından yaralandığı öğrenilmişti.

AMELİYATLA BİLEĞİ DİKİLDİ

Kazada deniz taksinin pervanesi Neşe Yılmaz'ın(50) sol ayak bileğini tamamına yakın olacak şekilde kestiği öğrenildi. Akciğerlerini ve hava yolunu korumak için entübe edilen Yılmaz, aynı gün ameliyata alındı, ameliyatta Yılmaz'ın bileğinin kesik kısmı dikildi. Deniz taksisinin çarpması sonucu kanodan denize düşen İranlı Rozita Einisarghin ise beyin cerrahisi servisinde süren tedavisi sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ ADAM ADLİYEYE GETİRİLDİ

Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince müdahale edilen olayda deniz taksinin sürücüsü Ahmet Ö., gözaltına alındı. Şüpheli adam, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

"KANO ÇOK KÜÇÜK VE KISA OLDUĞUNDAN FARK ETMEDİM"

Şüpheli Ahmet Ö., ifadesinde "Ben 'ŞH-FLORYA' isimli deniz takside kaptanım. Bir buçuk yıl gemici olarak, 7 aydır da kaptan olarak görev yapmaktayım. 5 buçuk yıl denizcilik geçmişim vardır. Bostancı Şehir Hatları iskelesinden Eminönü Evliya Çelebi iskelesine yolcu transferi yapmaktayız. Deniz taksi içinde toplam 4 yolcu bulunur. Gemimizin seyir yardımcı cihazı olarak FURUNO marka radar ve harita sistemimiz var. Güvenlik amacıyla kameralarımız var. Çatışma anında mevcut radar ve harita sistemi çalışır. Fakat çatıştığımız kano suya yakın ve çok küçük olduğundan radarın çalışma prensini gereği kano muhtemelen radar reflektörü olmadığı için cihazımda temas olarak gözükmedi. Seyir esnasındaki hızımız ise 15 KTS olup çatışma anında 14 KTS'dir. Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği Kural 5 (Her zaman tam bir görme ve işitme gözcülüğü yapacaktır.) gereği gözcülük görevimi yapıyordum. Gemide bulunan gemiciyse yardımcı gözcülük yapıyordu. Fakat kanoya dair bir tespitte bulunulmadı. Çatışmadan sonra gördüğümüz üzere kano oldukça küçük ve kısaydı" dedi.

"ÜSTÜME DÜŞEN HER ŞEYİ YAPTIM"

Devamında "Çatışmayı yaşadığımız esnada bir gürültü duydum. Arıza yaptığını düşünerek makinayı boşa aldım ve kanoyu kıç (arka) tarafımda tespit ettim. Denizde bulunan bir kano yolcusunu kurtarmak için 180 derece dönerek kurtarma manevramı yaptım. Onu kurtarırken 20-25 metre açıklarında bilinci kapalı ve can yeleği olmadığı için kafası suyun içinde ikinci bir kano yolcusu olduğunu fark ettim. İlk yolcunun bir aciliyeti bulunmadığından tekneyi gemicime bırakarak denize atladım. Bilinci kapalı kano yolcusuna ulaşarak başını suyun üzerine çıkardım ve civardaki bir yattan bağırarak yardım istedim. İki kano yolcusu ve peşimden atlayan bir yolcuyla yata çıktık. Ardından gelen sürat botuna yaralıları yerleştirerek Kalamış Marinaya gittik. Kıyıdan o kadar uzakta kano olacağını tahmin etmediğimden çarptığımı sonrasında fark ettim. Bahsedilen mevkiide yelkenliler olduğundan dikkatli hareket ediyorduk. Hava poyraz akıntı ve rüzgar sancak (sağ) taraftan geliyordu. Kuvvetle muhtemel kano akıntı ve rüzgar ve kürek gücünün etkisiyle bordamızdan gelip arka kısmımızdan çıktı. Üstüme düşen her şeyi yaptım" şeklinde konuştu.

DENİZ TAKSİ ŞÜPHELİSİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık şüpheli adamı adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik de şüphelinin "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışına çıkmama ve imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

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