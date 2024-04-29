Gabar’da günlük petrol üretimi 50 bin varile dayandı

Terör nedeniyle yeraltı kaynaklarının kullanılamadığı Doğu ve Güneydoğu'da, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Bakanı olduğu dönemde milli enerji hamlesi için düğmeye basıldı. Bölgede, 2022'de sondaj çalışmalarına başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPO) açtığı kuyular, peş peşe üretime başladı. Başkan Erdoğan'ın geçen yıl Nisan'da müjdesini verdiği 'Cudi- Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 Sahası' ile 'Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik Petrol Sahası'nda çıkan petrolde üretim her geçen gün artıyor. İki sahadaki günlük petrol üretimi günlük 50 bin varile dayandı. İlk keşif haberinin geldiği 13 Eylül 2021'den bu yana geçen 2.5 yılda çıkarılan 10 milyon varil petrol, ekonomiye 6 milyar dolar katkı sağladı. Bugüne kadar Koca Yusuf'un sondajını yaptığı kuyuyla beraber açılan toplum kuyu sayısı 42. Şu anda aktif olarak petrol çıkarılan kuyu sayısı 33. Yıl sonuna kadar 140 kuyuda sondaj yapılması ve aktif olarak petrol çıkarılan kuyu sayısının 95'e ulaşması hedefleniyor. Şırnak TPAO Bölge Müdürlüğü günlük üretimin 100 bin varile ulaşılması durumunda yılda 70 milyar dolar ekonomiye katkı sağlanacağını öngörüyor.TPAO'nun Şırnak'ta başladığı Kapanlı-1 sondajında 3 bin 130 metre derinlik hedeflenirken, Ş Beytüşşebap ilçesi ile Hakkâri arasında yer alan ve 'Petrol Denizi' olarak adlandırılan Kato Dağı'nda da sondaj çalışması sürüyor. Yetkililer, söz konusu bu iki nokta da petrol müjdesini an meselesi olduğu belirtiliyor. Öte yandan Şırnaklılar, Besta ile Kato Dağı arasında yer alan ve halk tarafından 'Kör Kandil' olarak tanımlanan ve yıllardır zengin petrol yataklarının dillendirildiği 'Kör Kandil' bölgesinde de arama yapılmasını istedi.Millienerjide atılan önemli adımlarla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemle destek verdiği yakalan hedefle birlikte ithal edilen 6 milyar dolarlık petrolü Türkiye kendi kaynakları ile üretecek.