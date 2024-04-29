İzmir’de otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Port Alaçatı Marina yönünde seyreden Baran Kılıçkap (25) idaresindeki 61 NF 525 plakalı otomobil tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kılıçkap'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobildeki K.Ş. (29) ise ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
K.Ş, buradaki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edildi.