PKK’nın basın yapılanmasına darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terörle mücadele kapsamında düzenlenen Bozdoğan-30 ve Bozdoğan-31 operasyonlarının detaylarını paylaştı. 34 ilde jandarma ve emniyetin Bozdoğan-30 operasyonlarında 147 PKK üyesi yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabancaya, av tüfeğine, plastik el bombası ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Operasyonun Ankara ve Şanlıurfa'daki ayağında yakalanan şüphelilerin, bölücü terör örgütünün 'basın yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren, terör örgütüyle bağlantılı ve terör örgütü lehine yayın yapan haber sitelerinde faaliyet yürüterek propaganda içerikli program ve haberler yaptıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yatıkları ve terör örgütünün basın komitesi içerisinde faaliyet yürüterek, örgüte yönelik yayın yapan kanallarda muhabirlik yaptıkları tespit edildi.Emniyet'in DEAŞ'a yönelik 6 ilde "Bozdoğan-31" operasyonlarında ise DEAŞ üyesi 38 şüpheli yakalandı. Basıknlarda çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.