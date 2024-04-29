Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı DEM Parti’den istifa etti

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde DEM Parti'den Birecik Belediye Başkan adayı olan Mehmet Begit, 10 bin 499 oy farkı ile Birecik Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2023 yerel seçimlerinde DEM Partiden Birecik Belediye başkanı seçilen Mehmet Begit, partisinden istifa etti.

Begit, DEM Parti'nin yerel ve Genel merkez yönetimi ile yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in, şimdilik bağımsız kalacağı öğrenildi.

Belediyenin dışarıdan yönetilmek istendiğini ileri süren Begit, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk'e yapılan hakaretleri de kabul etmediklerini ifade etti.

"BAYRAĞIMIZA MÜDAHALEYİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"



Begit, "Seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemiz Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir" dedi.