Yeniden Refah Partisi’nde istifa depremi!

31 Mart 2024 Mahalli ve İdareler seçimleri üzerinden henüz 1 ay geçmeden Yeniden Refah Partisinde istifalar başladı. Gençlik ve Kadın Kolları Amasya İl Başkanlarının ve yerel seçimlerde Belediye Başkanlığına aday olan isimlerin de aralarında yer aldığı toplam 17 kişi, parti ile bağlantısını kestiğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Amasya İl Başkanı Sefa Kahriman ve Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Amasya İl Başkanı Semra Sökme ile birlikte Gençlik Kollarından 8, Kadın Kollarından da 9 isim Yeniden Refah Partisi ile yollarını ayırdı.

Kahriman, toplu istifaların nedenini; parti içindeki güvensizlikler ve Yeniden Refah Partisi içindeki yöneticilerin, rahmetli Necmettin Erbakan'ın çizgisinden uzaklaşması olarak ifade etti. Kahriman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Çok kıymetli değerli basın mensupları, çok kıymetli değerli aziz hemşerilerim. Hepinizi hürmetle selamlıyor bugün burada şan ve şerefle yer aldığımız Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Amasya İl Başkanlığı ve Kadın Kolları Başkanlığı görevlerimizden teşkilat mensubu toplam 17 kişi ile istifa ettiğimizi kamuoyuna açıklıyoruz.

Yapılan hatalar, yanlışlar, teşkilatımızı yalnız bırakan il başkanımıza ve yöneticilerimize yanlış yolda olduklarını bir kez daha hatırlatmak isterim.

'Bu davanın yolu dikenlidir. Ayağına seven gelmesin.' diyen Erbakan hocamızın sözünü ilke edinmeliyiz. Bugün bizler, sözlerime başlarken dile getirdiğim gibi koltuklara oturarak sağ sola emir vermelerle, 'adaylara ve teşkilat mensuplarına güvenmiyorum' diyenlerle işimiz olamaz. Biz bu davaya er olurken koltuklara değil çileye talip olduk. Bu davada er olmayı kendimiz ilke bildik." ifadeleri ile 17 ismin istifasını duyurdu.