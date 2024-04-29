Yerli ve milli ilk sondaj kulesi Koca Yusuf görev başında

Türkiye, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını dışarıdan temin etmek zorunda olduğu bir dönemde yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi ve sondaj teknolojileri konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk sondaj kulesi olan Koca Yusuf TP1500, Gabar'da gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli bir katkı sağlamaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi Koca Yusuf TP1500, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42'nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" ifadeleriyle, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin önemini vurguladı. Koca Yusuf, Türkiye'nin en kaliteli petrol rezervlerini bulmak üzere tasarlanmış 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip. Gabar'a BOTAŞ Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nden getirildi ve Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilecek yeni rezervler için hazır halde.BakanBayraktar, Gabar'da nöbeti devralan Koca Yusuf'un Türkiye'nin bu yıl sonu için belirlenen günlük 100 bin varil üretim hedefine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca bölgede tespit edilen ve daha önce araştırılmamış potansiyel rezervlerin keşfi için kapsamlı bir arama programının da parçası oldu.Projeninönemli bir yanı da yerli iş birliği ve teknoloji transferi sağlaması. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından başlatılan proje, yerli ve uluslararası firmaların iş birliğiyle geliştirildi ve uluslararası standartlara uygun ve rekabetçi bir sondaj kulesi ortaya çıkardı. Koca Yusuf TP1500 projesinin mekanik imalatı Petrotek Sondaj Makine, elektrik ve elektronik donanımı Borusan Güç Sistemleri, tasarım, analiz ve yazılım işleri ise Atılım Üniversitesi tarafından yürütüldü. Bu iş birlikleri Türkiye'nin yerli üretim ve teknoloji yeteneklerini geliştirmesi açısından büyük önem taşımakta.Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1.1 milyar dolar tutarında 2.5 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için görüşüldüğünü açıkladı. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Bayraktar, "Görüşmelerin tamamlanması halinde, anlaşma 10 yıl sürebilecek" dedi. Türkiye'nin tedarik güvenliğini için farklı kaynaklardan alım seçeneklerini değerlendirdiklerini vurgulayan Bayraktar, "Bu Rusya, Azerbaycan, İran veya LNG seçenekleri olabilir olabilir" dedi.