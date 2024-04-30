AK Parti’de değişim zamanı

AK Parti'de seçim sonrası ilk değişiklik il başkanlarından başlayacak. 14 Mayıs'ta planlanan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına değişimle birlikte yeni il başkanları katılacak. İl başkanlarının değişiminin ardından yakın bir zamanda MYK'da da değişime gidilecek. Yeni il başkanlarının profilinin neye göre belirleneceği de bugünkü sunumda yer alacak. Oy kaybı yaşanan illerde sert muhalefet yapabilecek isimlere ağırlık verilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası ilk MYK'da, "Ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunuyor. Oy kayıpları tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilememeli; nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmek boynumuzun borcu" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla seçim sonuçlarının çok boyutlu olarak ele alınması ve analiz edilmesi için seçim sonuçları araştırma komisyonu kuruldu, sandık bazlı analizler yapıldı, "Türkiye'yi Dinliyoruz Projesi" hayata geçirildi. Son olarak seçim çalışmalarında aktif görev alan milletvekillerinin karnesi çıkarıldı. Teşkilat Başkanı Kandemir, 31 Mart'ın ardından yapılan tüm analizlerin siyasi boyutunu ele alan kapsamlı bir sunum hazırladı. AK Parti palyatif değil temelden sorunları çözmek için çalışmalarına hız verdi. Yeni dönemde cevval, kendini iyi ifade eden, muhalefet yapma başarısını gösterebilecek kişiler arasından il başkanları seçilmesi bekleniyor.