Bayraktar TB3’ten bir adım daha! 33. test uçuşu başarıyla tamamlandı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 33. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3'ün toplam uçuş saati 314'e ulaştı.
Selçuk Bayraktar o anları, "Türk Havacılığının Altın Çağı BayraktarTB3 33. Test Uçuşu" diyerek paylaştı.
Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 33. Test Uçuşu | 33rd Flight Test ✈️ ⚓️🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 30, 2024
✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | High-Altitude System Identification and Performance Test #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/SZIQcfU7Ui
TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2024'TE
Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.
Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.
Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.