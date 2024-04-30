Devlet Bahçeli: PKK Irak’tan söküp atılacak: Başkan Erdoğan’ın ziyareti önemli

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ TARİHİDİR

Erdoğan'ın Irak ziyareti tarihidir. Ankara Bağdat ilişkisi iki ülkenin de yararınadır. Irak'ın güvenliği ve huzuru Türkiye'nin güvenliği ve huzurudur. Olması gereken PKK'nın terör örgütü ilan edilerek topraklarından sökülüp atılmasıdır. Kalkınma Yolu projesi ile bölgemiz refaha kavuşacaktır. Ankara'ya gelmeden İBB başkanına koşan Almanya cumhurbaşkanının niçin böyle bir programa ihtiyaç duyduğu soru işaretleri ile doludur. Potansiyel mesajları şaibelidir. Yine de Türkiye Almanya arasındaki ilişkilerin hedeflenen seviyelere gelmesi temennimizdir.

DEM'lenmiş belediyelerdeki törenlerde devlete ve millete parmak sallayan iğrenç sahneler hafıza kayıtlarımızdadır. Sadece cumhuriyetin kuruluşunda değil her dönem millet kavramı birleştirici olmuştur. Partimiz her insanımızı Türk milleti olarak kucaklamaktadır. Soy temelindeki bir üstünlük bizim nazarımızda yok hükmündedir. Kökeni, dili, dini ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir. Yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır.

Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur, bölücülük ve terör sorunu vardır. Türk ile Kürt, Alevi Sünni arasında uçurumlar oluşturmak için hizmet edenler alçakların en alçağı hainlerin en hainidir. Bu millet büyük bir millettir. Bölücü terör sorunu yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. MHP bölücü mihraklara direnecektir. Türk vatanında İstiklal Marşı'na yan bakmak düşmanın bile cüret edemeyeceği soysuzluktur.