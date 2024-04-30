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Giriş Tarihi: 30.4.2024 14:22

Hilmi Türkmen açıkladı: Üsküdar Belediyesinde 71 kişi işten çıkarıldı!

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

AA
Hilmi Türkmen açıkladı: Üsküdar Belediyesinde 71 kişi işten çıkarıldı!

Hilmi Türkmen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." sözlerini alıntılayarak, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi çalışanı, emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" ifadelerini kullandı.

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Hilmi Türkmen açıkladı: Üsküdar Belediyesinde 71 kişi işten çıkarıldı!
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