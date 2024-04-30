İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs’a izin yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle alınan önlemlere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, şimdiye dek 55 ilde, 103 ayrı etkinlik müracaatı yapıldığını ve tamamına izin verildiğini duyurdu. Yerlikaya, "İstanbul, dünyanın 15. büyük metropolü ve nüfusu, 131 ülkeden daha fazla. İstanbul genelinde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yer ve güzergâhı, valiliğimizce her yıl ocak ayında tespit edilmektedir ve bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergâh ilân edilmiştir.İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, "Bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular hem de 'Taksim'de Buluşalım' çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Taksim Meydanı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergâhlar arasında değildir" dedi. İstanbul'da, 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yapacağı duyuruldu.