İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Bıyık partisinden istifa etti

Geçtiğimiz gün İYİ Parti olağanüstü kongresinde Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, rakibi Koray Aydın'ı destekleyen Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Bıyık, açıklamasında, eleştirilerin aksine istifasının temel nedeninin, Koray Aydın'ın genel başkan seçilememiş olmasından kaynaklanmadığını belirterek, "Geçtiğimiz cumartesi günü partimizin olağanüstü kurultay sürecini yaşadık. Malum Yomralı hemşehrimiz Sayın Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı ve Türkiye'de kendisine en hızlı destek açıklamasını yapanlardan birisi oldum. Kurultay sürecinde her şekilde yanında yer aldım ve destek verdim. Gelinen noktada birinci turda çok yüksek oy almamıza rağmen Sayın Aydın seçimi kaybetti. Mensubu bulunduğum İYİ Parti'den bugün itibarıyla istifa ediyorum. Fakat istifamın birkaç nedeni var. Tek nedeni partinin olağanüstü kurultayında Koray Aydın'ın seçimi kaybetmesi değildir" diye konuştu.

"DERVİŞOĞLU İLE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ YOK"

İYİ Parti'de ilkesizlik oluştuğu değerlendirmesinde bulunan ve partinin başarıya ulaşacağına dair inancını yitirdiğini kaydeden Bıyık, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini söyleşi.Bıyık, "En önemli gerekçem şu; İYİ Parti'den hem 31 Mart 2019 hem de 2024 yerel seçimlerinde seçilen tek belediye başkanıyım ve belediye başkanları ile yapılan her toplantıda, partinin son 1 yıl içerisinde sürdürdüğü politikanın yanlış olduğunu Anadolu'da taşrada bu politikanın karşılığı olmadığını ve gün geçtikçe oy oranımızın azaldığını sert bir dille dile getirdim, eleştirilerde bulundum. Sonuçta da bu parti oy oranıyla başarısızlığa uğradı ve olağanüstü kurultay kararı alındı. Genel başkanımız yeniden aday olmayacağını belirtti. Ancak bu süreçte etkili olan arkadaşlarımızın hepsi bugün partide yeniden Genel İdare Kurulu Üyesi olarak seçilmiş ve devam kararı almışlardır. Bu arkadaşlarımız sorumluluğu genel başkanımıza yüklediler ve bu başarısızlığa hiçbir katkıları olmamış gibi bir yöntem belirlemiş olmaları, bizim bu partinin başarıya ulaşacağına dair inancımızı kaybetmemize neden olmuştur. İstifamın en önemli nedeni budur. Yeni seçilen Müsavat Dervişoğlu ile alakalı bir eleştirimiz ya da sorunumuz bulunmamaktadır. Bizim konumuz, ilkesel bir konudur, duruşumuz da ilkesel bir duruştur. Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum. Siyasetten tamamen soyutlanmış bir şekilde Yomra'ya hizmet etmeye odaklanmış durumdayım. Göreve bağımsız olarak devam edeceğimi kamuoyuna duyuruyorum" dedi.