Mahrem yapıya operasyon: 9 gözaltı

Konya merkezli soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 9 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 4 şüpheli, Konya, İstanbul ve Bursa'da eşzamanlı baskınlarla yakalandı.Şüpheliler Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Konya merkezli ikinci soruşturmada yine TSK'nın mahrem yapılanmasında yer alan 6 şüpheli belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli; Konya, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Hatay'da yakalandı. Şüpheliler Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Firari şüphelinin arandığı bildirildi.