SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’Edanur Gezer’ mesajı: Uzman bilirkişi heyeti inceleyecek!

EDANUR'UN ÖLÜMÜNÜ UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEYECEK

İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı'nda açıldığı tespit edilen ve içi su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un ölümüyle ilgili konuşan Tunç "Olay bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir." dedi.