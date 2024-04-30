Sözleriyle yürekleri ısıtmıştı! O ayakkabı tamircisi 1 Mayıs’ta Erdoğan’ın misafiri olacak

Aksaray'da 35 yıldır küçük bir dükkanda ayakkabı tamirciliği yapan Turgut Kılıç, sosyal medyaya yer alan videoda adeta gönüllere taht kurdu. Binlerce kişini izlediği videoda, "Aramayınca bulunmazmış. Bende arıyorum. Bende Allah'ın rızasını arıyorum. Allah'ın rızasına aşığım. Bir çocuğun duasında mı acaba Allah'ın rızası? Yaşlı da arıyorum gençte arıyorum. Her yerde arıyorum.
HER YERDE RIZAYI ARIYORUM
Oturduğum yerde kalktığım her yerde rızayı arıyorum. Yolda giderken ayağımla şu taşı atsam acaba Allah'ın rızası burada mı diyorum. Çöpleri dolaşıyorum ekmekleri çıkartıyorum. Acaba ekmekleri çıkardığım zaman Allah'ın rızasını kazanabilir miyim diye. Poşet poşet ekmekleri çıkartıp kuşlara veriyorum. Kuşların kursağına gitsin bu ekmekler diyorum" sözleri ile yürekli ısıttı.
1 MAYIS'TA ERDOĞAN İLE BULUŞACAK
Turgut Kılıç'ın bu videosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatini çekti. Kılıç, 1 Mayıs'ta Külliye'de düzenlenecek programda Erdoğan'ın misafiri olacak. Külliye'ye Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte gidecek olan Kılıç, "Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimiz için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İnşallah huzuruna çıkacağım. Kendisine yüzlerimiz gülsün diye güzel de bir şaka yapacağım" dedi.